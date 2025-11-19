L’Inter sonda Foyth per la difesa: c’è la data del blitz

L’Inter ha già iniziato a muoversi per rinforzare la propria difesa in virtù delle numerose scadenze della prossima stagione. Come ripetiamo da settimane, infatti, il club nerazzurro potrebbe ritrovarsi a dover sostituire almeno il 50% dell’attuale reparto di difensori. Dato quasi per fatto il riscatto di Akanji, la società dovrebbe inoltre ripartire la prossima stagione sia da Bastoni che da Bisseck nel nuovo ruolo da centrale.

A salutare, invece, saranno Acerbi, de Vrij e Darmian: tutti e tre sono infatti giunti al loro ultimo anno di contratto con l’Inter. Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, sono già nate alcune riflessioni all’interno della dirigenza con l’obiettivo di individuare profili di livello su cui investire per rinforzare il reparto arretrato di Cristian Chivu.

Un nome che verrà sondato ad inizio 2026, ad esempio, sembra essere quello di Juan Foyth. L’argentino, campione del Mondo nel 2022, è un classe 1998. Amico e connazionale di Lautaro Martinez, dal 2020 difende i colori del Villarreal di cui è anche diventato vicecapitano. La scorsa estate ha esteso il suo contratto sino al 2029, ma l’ipotesi nerazzurra potrebbe intrigarlo non poco.

Proprio durante il prossimo mercato di gennaio sono dunque attesi i suoi agenti a Milano per discutere con l’Inter di questa possibilità. Una trattativa – quella per Foyth – che Ausilio e Marotta vorrebbero già impostare, ma con l’obiettivo di portare a termine l’affare solamente la prossima estate quando vi sarà l’esigenza di aggiungere nuovi difensori in organico.