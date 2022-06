Inter, tutte le tappe del Lukaku-Bis: sbarco imminente

Nel fine settimana i contratti dovrebbero essere messi nero su bianco per facilitare il tutto, visto che, per usufruire del Decreto Crescita, l'Inter è costretta ad ufficializzare l'affare entro Giovedì 30. Martedì o mercoledì l'attaccante dovrebbe essere a Milano per sostenere le visite mediche e poi per l'annuncio ufficiale. Sempre secondo Corriere dello Sport Inter Media House sarebbe già stata allertata per preparare un video di presentazione in pompa magna, speciale, in attesa di lanciare anche quelli per Asllani, Bellanova, Mkhitaryan e Onana. Insomma tutto è pronto per il grande ritorno. In attesa di capire la reazione dei tifosi, non resta che aspettare il verdetto del campo: Lukaku sposterà ancora gli equilibri?