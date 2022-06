Skriniar e Pinamonti, Marotta tenta il colpaccio: in arrivo 100 milioni per l’Inter?

L'Inter lavora anche sul calciomercato in uscita, ad oggi dominato dai nomi di Milan Skriniar e Andrea Pinamonti. E rispetto alla condizione degli esuberi della rosa, su tutti Dalbert e Valentino Lazaro, le trattative per lo slovacco e per l'italiano potrebbero offrire delle svolte nel giro di pochissimo tempo. Secondo La Gazzetta dello Sport, Marotta lavora per il maxi incasso: 100 milioni di euro.