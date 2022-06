Inter, qualcosa si muove anche in uscita: il punto su Dalbert e Lazaro

In casa nerazzurra si apre il capitolo dedicato alle cessioni

Simone Frizza

Dopo un'intensa attività nel mercato in entrata, in casa Inter è tempo che si apra anche il fascicolo dedicato alle uscite. I nomi di Milan Skriniar e Andrea Pinamonti sono i più caldi al momento, ma non gli unici su cui Marotta ed Ausilio dovranno lavorare intensamente. Vediamo qui di seguito i vari tavoli su cui il management sta lavorando.

Skriniar - L'Inter non si muove dalle sue posizioni: 80 milioni di euro è la richiesta fin dal giorno uno. Il Paris Saint-Germain però fa sul serio, tanto che, secondo La Gazzetta dello Sport, il nuovo uomo mercato dei parigini, Luis Campos, avrebbe inviato suoi emissari a Milano per stringere. L'intenzione del club francese sarebbe quella di chiudere intorno ai 70 milioni di euro di base fissa più bonus facili da raggiungere.

Pinamonti - Reduce da un'ottima stagione in maglia Empoli, l'attaccante classe 1999 sta riflettendo con calma sulla scelta da prendere. Nelle ultime ore è spuntata l'Atalanta, club molto gradito, che però ha presentato un'offerta ritenuta insufficiente dall'Inter: 10 milioni più 5 di bonus. Molto più interessante quella del Monza, che si avvicina ai 20 milioni chiesti da Marotta, ma meno intrigante per il giocatore. Si dovrà trovare una quadra, ma c'è fiducia.

Pirola e Sensi - L'accordo per il prestito, rispettivamente con Salernitana e Monza, è ormai raggiunto. Secco per il centrocampista, sarà invece con probabile obbligo di riscatto per il difensore, legato alla permanenza in Serie A del club campano.

Dalbert - Arriviamo ai nomi più complessi. Complice la retrocessione in Serie B, il Cagliari non ha esercitato il suo diritto di riscatto per Dalbert. Ora l'Inter spera di ricavarci circa 5 milioni di euro, cifra che, racconta La Gazzetta dello Sport, il Nizza potrebbe essere disposto ad investire per lui.

Lazaro - Diverso invece il caso di Valentino Lazaro. Dopo il prestito al Benfica, Fiorentina e Atalanta hanno messo gli occhi su di lui. È però il Borussia Mönchengladbach il club da tenere d'occhio: il prezzo è di 10 milioni di euro, trattabili.