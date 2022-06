Inter, per Dybala ora c’è una deadline precisa: filtra ottimismo, ecco cosa manca

L'Inter e Paulo Dybala si avvicinano ancora, a piccoli passi, ma con una forte e reciproca volontà. A dispetto di quanti stiano raccontando di presunti problemi nella trattativa, o addirittura di spaccature tra il management nerazzurro e l'entourage della Joya, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport traccia un quadro preciso. Andiamo con ordine: l'offerta dell'Inter a Dybala sarebbe quella raccontata in questi giorni: 5 milioni netti di base fissa, più 1 di bonus in caso di presenza in almeno il 50% delle gare stagionali. E secondo il quotidiano, l'argentino avrebbe dato il suo ok, disposto a scommettere su sé stesso. Addirittura, sarebbe spuntata una deadline indicativa data dal club: 10 giorni, che tra l'altro termineranno proprio in concomitanza con l'inizio del ritiro estivo agli ordini di Simone Inzaghi.