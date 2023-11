Inter attenta su Taremi: ecco cosa può farlo arrivare a gennaio

L’Inter sembra avere tante opzioni e garanzie in ogni reparto in questa prima parte di stagione, con una sola, piccola eccezione: l’attacco. Se la coppia Thuram-Lautaro Martinez è una certezza assoluta, sulle seconde linee c’è qualche punto interrogativo. Ecco perché la società si starebbe guardando attorno per gennaio.

Come conferma La Gazzetta dello Sport, il nome è sempre lo stesso: Mehdi Taremi del Porto. L’iraniano è da tempo un obiettivo nerazzurro e il suo nome potrebbe essere comunque caldo in estate, quando si libererà quasi sicuramente a costo zero.

Il contratto in scadenza, però, potrebbe creare un’occasione ghiotta già a gennaio. Molto dipenderà, però, da Sanchez e Arnautovic. Se le seconde linee nerazzurre non sapranno dare il contributo sperato da qui a Natale, allora la dirigenza dell’Inter potrebbe provare un’accelerata per l’attaccante del Porto.

In ogni caso, Taremi rimarrebbe un obiettivo anche per l’estate. Anche perché, a pesare su un suo eventuale arrivo invernale ci sarebbe la Coppa d’Asia, che lo potrebbe rendere indisponibile per parecchie settimane. Un fattore che non può non essere tenuto in considerazione

L’opinione di Passione Inter

Va chiarito subito: l’arrivo di Taremi a gennaio alzerebbe tanto il peso dell’attacco nerazzurro. L’iraniano è molto più che un’alternativa alla coppia Thuram-Lautaro Martinez, ma un potenziale titolare a tutti gli effetti. Al Porto ha già dimostrato di essere un bomber di livello europeo. Rimane il dubbio: ha senso investire per un giocatore che, causa Coppa d’Asia, potrebbe assentarsi a lungo, quando qualche mese dopo potrebbe arrivare a costo zero. La questione sta tutta lì, e spetta all’Inter dare una risposta nelle prossime settimane.