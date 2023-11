L’Inter studia il colpo alla Thuram in difesa: ma occhio al Barcellona

La strategia di mercato dell’Inter è ormai chiara: cercare di muoversi d’anticipo nei mesi in cui il calciomercato è teoricamente fermo, per provare a guadagnare una posizione di vantaggio per possibili grandi colpi a basso costo. In ogni reparto.

In difesa, ad esempio, i nerazzurri seguono da tempo Tiago Djaló del Lille, in scadenza di contratto con i francesi. Un obiettivo concreto, come riporta il Corriere dello Sport, per il quale l’Inter starebbe provare una mossa “alla Thuram”, per averlo a parametro zero in estate.

Il classe 2000 è un profilo seguito già da tempo e i contatti con i suo agenti starebbero proseguendo da diversi mesi. Tuttavia, ora potrebbe essere arrivato il momento di stringere: Tiago Djaló, infatti, piace a molti club importanti, tra i quali c’è anche il Barcellona.

Stando sempre a quanto riportato dal quotidiano romano, i dirigenti dell’Inter sarebbero abbastanza fiduciosi di aver acquisito un distacco rassicurante sulle altre pretendenti, come accaduto proprio con Thuram.

L’opinione di Passione Inter

La dirigenza dell’Inter ha già dimostrato di sapersi muovere molto bene in questo tipo di trattative e, pertanto, c’è da essere fiduciosi anche sul possibile arrivo di Tiago Djaló. Anche perché, come nel caso di Thuram, l’interesse per il difensore portoghese va avanti da parecchio tempo. La difesa, d’altra parte, è uno dei reparti che i nerazzurri dovranno svecchiare nei prossimi mesi.