Non è stato un incontro banale quello andato in scena ieri pomeriggio negli uffici di Viale della Liberazione tra il ds Piero Ausilio e l’agente Beppe Riso. Come riportato da Calciomercato.com, oltre alle discussioni legate a Frattesi, non sarebbero mancati attimi di tensione tra i due in merito ad un paio di incastri complicati per il club nerazzurro.

Come raccontato nei giorni scorsi, infatti, l’Inter era riuscita ad avvicinarsi a Josep Martinez offrendo al Genoa il cartellino di Gaetano Oristanio come contropartita, nonostante l’iniziale interesse per Martin Satriano. Il ds non aveva però sentito il parere né dell’agente né dell’ex Cagliari, nel mirino di altre società.

Come ribadito nell’incontro di ieri da Riso, l’obiettivo di Oristanio è quello di accumulare maggiore minutaggio il prossimo anno e il Venezia, più del Genoa, gli garantirebbe spazio. Per questa ragione è stato ribadito dal procuratore maggiore interesse alla proposta dei lagunari, con i quali è pure in ballo un’altra operazione.

L’Inter, infatti, da qualche giorno è tornata forte su Tanner Tessmann, centrocampista statunitense in scadenza nel giugno 2025. Con il Venezia è dunque partita una trattativa parallela, nella quale potrebbero rientrare i prestiti di Filip Stankovic e dello stesso Oristanio.

Qualora l’affare dovesse andare avanti, il club nerazzurro dovrà trovare un nuovo equilibrio con il Genoa nella trattativa per Martinez. In quel caso, oltre al possibile ritorno di Satriano come contropartita, è da monitorare anche il profilo di Mattia Zanotti.