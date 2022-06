Inter, ufficiale l’arrivo di Asllani dall’Empoli, il comunicato

Finalmente è ufficiale. Dopo il Lukaku Day di ieri oggi è ufficiale l'approdo all'Inter, in prestito con obbligo di riscatto, di Asllani dall'Empoli. Il giovanissimo centrocampista albanese, messosi in luce in stagione con i toscani, andrà a rinforzare il centrocampo nerazzurro. Questo il comunicato ufficiale dell'Empoli: