Inter, ufficializzato l’arrivo di Felipe Caicedo!

Il comunicato del club

Simone Inzaghi può finalmente riabbracciare il proprio talismano dei tempi della Lazio . L' Inter infatti ha ufficializzato l'arrivo, in prestito, di Felipe Caicedo . Ora il tecnico nerazzurro avrà un nuovo attaccante di peso che possa dare il cambio ai titolari e mettere una pezza all'assenza di Correa . Questo il comunicato del club:

"FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il Genoa per il trasferimento del calciatore Felipe Salvador Caicedo Corozo. L'attaccante ecuadoriano arriva in nerazzurro in prestito fino al 30 giugno 2022".