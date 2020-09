Vecino-Napoli, trattativa frenata ma non arenata: si fa a gennaio?

Nel corso delle ultime ore, la trattativa tra Matias Vecino ed il Napoli sembra aver subito una brusca frenata. Il centrocampista uruguaiano resta il preferito di Gattuso per rinforzare a propria mediana, ma la distanza tra domanda ed offerta sembra difficile da colmare. De Laurentiis avrebbe offerto un prestito con diritto di riscatto a quota 10 milioni di euro, mentre Marotta avrebbe chiesto l’obbligo a quota 18. La volontà nerazzurra di cedere Vecino potrà favorire un incontro a metà strada, che però, secondo Calciomercato.com, potrebbe essere raggiunto a gennaio.

Entrambi i club, infatti, sono alle prese con situazioni più spinose in tema cessioni (tutti gli esuberi per i nerazzurri, Milik e Maksimovic per i partenopei), motivo per cui la trattativa Vecino non pare essere una priorità per nessuno. A gennaio, quando il calciatore sarà anche tornato disponibile dopo l’infortunio da cui sta ancora recuperando, se ne potrà riparlare con calma.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<