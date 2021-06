TS – Inter, Vidal verso l’addio: tre maglie nel suo futuro lontano dall’Europa

Il centrocampista è attualmente impegnato con il suo Cile nella Copa America

Dopo aver ammesso in una recente intervista di sognare un giorno di vestire la maglia del Flamengo, il futuro di Arturo Vidal sembra sempre più lontano dai colori dell' Inter. Il club nerazzurro, a maggior ragione con l'arrivo di Hakan Calhanoglu, potrebbe liberare sul mercato il centrocampista cileno così da poter ottenere anche un risparmio notevole rispetto ai 6,2 milioni di euro netti che il calciatore dovrebbe guadagnare la prossima stagione a Milano, come stabilito dall'ultimo anno di contratto con il club nerazzurro.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport,Vidal prima dell'inizio delle nuova annata sportiva potrebbe così fare le valigie e salutare tutti. Nel futuro del centrocampista cileno, oltre al sogno Flamengo, vi sarebbe anche la possibilità di un clamoroso ritorno in Cile, con la maglia del Colo Colo ma non solo. Perché, la terza opzione a sua disposizione, riguarda il Rodelindo Roman, una formazione che milita nella terza divisione cilena dove ha mosso i primi passi quando aveva 10 anni e che dal 2016 è passata sotto la sua proprietà, in un momento di grande difficoltà economica.