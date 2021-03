Mercato – Il Barcellona fa sul serio: offerto triennale a Wijnaldum. L’Inter resta in corsa

Georgino Wijnaldum resta uno dei parametri zero più interessanti in vista della prossima finestra estiva di calciomercato. Il centrocampista olandese del Liverpool, in scadenza di contratto, non ha ancora raggiunto un accordo con la dirigenza dei Reds.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il Barcellona avrebbe presentato un’offerta al giocatore: triennale da 8 milioni di euro all’anno per portarlo al Camp Nou. Confermato però anche l’interesse dell’Inter: il club nerazzurro ha richiesto informazioni, ma al momento non ha avanzato nessuna proposta.

IL DAILY MAIL CONFERMA LA NOSTRA INDISCREZIONE SU LUKAKU >>>