Da Lukaku ad Hakimi, mercoledì i primi rientri ad Appiano: Conte freme per i suoi nazionali

Ancora qualche giorno e Conte potrà riabbracciare i suoi nazionali e preparare al meglio la sfida in programma sabato 3 aprile alle 20.45 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Come riportato da Tuttosport, i primi rientri sono previsti nella giornata di mercoledì: a Milano sono attesi Lukaku, Skriniar, Perisic, Brozovic e Hakimi, in attesa di capire quale sarà il minutaggio concesso dai rispettivi ct nell’ultima partita.

Brozovic, ad esempio, riposerà contro Malta come annunciato già da Dalic. Discorso analogo ma leggermente differente per Eriksen, risparmiato per 77 minuti dal ct della Danimarca contro la Moldavia. Il fantasista danese, assieme a Barella, Bastoni, Sensi e Radu, rientrerà giovedì.

SPONSOR INTER, DUE NOMI IN CORSA: LE NOVITA’ >>>