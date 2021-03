Lukaku-Inter, avanti ancora insieme: in ballo c’è anche il rinnovo. Il Daily Mail conferma l’indiscrezione di PI

Manchester City, Barcellona, Chelsea e… Real Madrid: tutti vogliono Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter è uno dei nomi più gettonati sul mercato, dopo le grandi cose fatte vedere a Milano con Conte.

Il Daily Mail conferma l’indiscrezione di Passione Inter: l’Inter non ha alcuna intenzione di privarsi del suo gigante e lo stesso giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare Milano. Anzi, Lukaku vorrebbe già intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024. Solo un addio di Conte potrebbe cambiare le carte in tavola, ma al momento è uno scenario totalmente da escludere.

