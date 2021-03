VIDEO – Nuovo logo in arrivo, l’Inter alimenta l’attesa sui social: “-1, sono pronto!”

Solo 24 ore e i tifosi dell’Inter conosceranno il loro nuovo logo. Il club nerazzurro ha postato un altro video sui canali social alla vigilia del lancio del nuovo stemma. E’ tutto pronto per il cambio look in casa Inter:

Confermate tutte le indiscrezioni delle scorse settimane, con le lettere I e M in evidenza che sostituiranno la F e la C del vecchio. La I e la M stanno per “Inter Milano”, la nuova denominazione pensata per sfondare sul mercato estero. Ma non solo, perché da martedì l’Inter lancerà anche la campagna pubblicitaria “I am Milano”. SPONSOR INTER, DUE NOMI IN CORSA: LE NOVITA’ >>>