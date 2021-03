GdS – Confermati i pagamenti per le scadenze di marzo: ecco la rata di Hakimi

La società nerazzurra deve ancora chiarire la situazione per quanto riguarda il futuro del club. La famiglia Zhang vorrebbe rimanere in sella all’Inter e sta cercando dei nuovi soci che portino liquidità. Fortress rimane il nome più caldo, ma anche altri fondi sono interessati al club. Nessuna esitazione, invece, per quanto riguarda i pagamenti con scadenze amministrative fissate dalla Uefa per il 31 marzo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, entro mercoledì l’Inter verserà regolarmente i soldi che deve in base alle scadenze contrattuali del 31 marzo stabilite dalla Uefa. Verrà soprattutto saldata la prima rata di 13 milioni destinata al Real Madrid per l’acquisto di Achraf Hakimi, uno dei colpi top della sessione di mercato estiva. Il club nerazzurro doveva saldare la rata nel mese di dicembre ma un comune accordo tra Inter e Real Madrid ha fatto slittare il pagamento per venire incontro alle difficoltà di cassa della società nerazzurra.

