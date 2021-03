UFFICIALE – Lo Jiangsu FC non prenderà parte alla stagione 2021

La CFA, Federazione calcistica cinese, ha ufficializzato i 16 club che prenderanno parte alla stagione 2021: tra queste non figura lo Jiangsu FC nonostante non si sia sciolto ufficialmente. Come riporta Titan Sports, la Federazione non ha approvato la licenza CSL della stagione 2021 e ora è ufficialmente confermato che i campioni in carica non parteciperanno alla stagione 2021.

I giocatori e lo staff hanno lasciato il club senza avere gli stipendi pagati. Il Cangzhou Mighty Lions, unica squadra retrocessa nella passata stagione, prenderà il post del club di vecchia appartenenza di Suning. La federazione cinese aveva concesso ulteriore tempo per la vendita del club ma la famiglia Zhang avrebbe chiesto una cifra importante per la cessione del club, allontanando i compratori. Una situazione che ha fatto montare la furia della tifoseria, che ha cosparso la città di frasi contro il gruppo Suning ed iniziato un vero e proprio boicottaggio dei prodotti dell’azienda.

