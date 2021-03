Diritti tv, rispunta anche Mediaset? Le novità sul pacchetto 2

Nei scorsi giorni è arrivata l’ufficialità sull’acquisto dei diritti tv del campionato di Serie A da parte di Dazn, per il triennio 2021-2024. Il colosso inglese dello streaming si è aggiudicato 7 match in esclusiva e altri 3 in co-esclusiva, acquistando così i pacchetti 1 e 3. Resta ancora da assegnare il pacchetto 2, che prevede 3 partite di campionato per ogni giornata di Serie A dal 2021 al 2024.

Come riporta il Corriere dello Sport, nella giornata di oggi Sky potrebbe aggiudicarsi il pacchetto 2. La distanza tra l’emittente e la Lega c’è a causa della richiesta da parte dell’assemblea della Serie A di aumentare l’offerta di 70 milioni in scadenza oggi. L’assemblea della Lega si riunirà questo pomeriggio e si deciderà se assegnare o meno il pacchetto a Sky. In caso di esito negativo, potrebbe rientrare in corsa anche Mediaset interessata alla trasmissione in chiaro: mandare in onda i match su canale 5 o Italia 1 potrebbe essere più vantaggioso per la copertura pubblicitaria.

