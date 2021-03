Mercato – Inter, il Telegraph rilancia: “Anche il Real Madrid vuole Lukaku”

Dopo Manchester City, Barcellona e Chelsea, anche il Real Madrid spunta a sorpresa sul nome di Romelu Lukaku. A rivelare l’indiscrezione è ancora una volta il Telegraph, secondo cui il centravanti belga sarebbe entrato nell’elenco dei desideri dei blancos per il prossimo mercato. Una lista, quella stilata da Zinedine Zidane, che in prima linea vede due obiettivi molto più costosi e complicati da raggiungere come Halaand e Mbappé, e che al terzo posto ha appena individuato anche l’ex Manchester United.

Come spiegato nell’esclusiva riportata da Passione Inter nella giornata di ieri, dall’entourage di Lukaku è stato ribadito che queste voci siano dettate esclusivamente dalle classiche dinamiche che si creano durante le soste delle nazionali. L’attaccante belga a Milano ha infatti trovato non solo l’allenatore ideale per esaltare le sue caratteristiche, ma anche l’ambiente perfetto in cui poter essere leader e trascinatore. Lo stesso Big-Rom ha sempre giurato massima fedeltà all’Inter e difficilmente interromperà nei prossimi mesi la sua splendida avventura in maglia nerazzurra.

