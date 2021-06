GdS – Inter, Young tentato dal ritorno in Premier: ha il pieno di offerte

Il laterale inglese lascerà il club nerazzurro dopo 18 mesi

Non va difatti dimenticata anche l'offerta che l'Inter Miami qualche settimana fa aveva fatto recapitare al ragazzo, il quale preferirebbe però rientrare subito in Premier League e prepararsi ad un'ultima fase della sua carriera. Come scritto questa mattina da La Gazzetta dello Sport, in cima ai pensieri di Ashley Young sarebbe schizzato nelle ultime ore proprio l'Aston Villa, altro club rimasto nel suo cuore per averci giocato prima del trasferimento al Manchester United, dal 2007 al 2011. A meno di colpi di scena, dopo 18 mesi si può dunque data per conclusa l'avventura del laterale inglese all'Inter.