TS – L’Inter ha individuato l’erede di Handanovic: assalto a Dragowski

Il club nerazzurro sulle tracce del portiere polacco di proprietà della Fiorentina

Stando a quanto raccolto dal noto quotidiano sportivo torinese, sarebbe lontano da Milano invece il futuro dell'attuale secondo portiere dell'Inter, Ionut Radu. Sulle sue tracce resta sicuramente molto vigile l'Hellas Verona, che nei suoi confronti ha ottenuto una sorta di prelazione dal club nerazzurro dopo il mancato riscatto di Federico Dimarco. In vista della scadenza del contratto di Silvestri nel giugno 2022, l'estremo difensore rumeno può essere un'ottima opzione. Da non scartare però anche l'interesse del Cagliari, in cerca di un sostituto qualora Cragno dovesse andar via.