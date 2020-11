Dall’Argentina – Inter, Zanetti si muove per Paredes. Il Boca spera nell’affare

Non è la prima volta che Leandro Paredes venga accostato all’Inter sul mercato. Del resto parliamo di un centrocampista che si è decisamente affermato negli ultimi anni giocati in Europa e sul quale oltre ai nerazzurri vi sono gli occhi di tanti altri club. A fronte di numerosi infortuni accusati sulla mediana, Thomas Tuchel considera oggi l’argentino come un calciatore fondamentale e chiederà alla dirigenza francese di fare il possibile per trattenerlo nelle prossime sessioni.

Secondo quanto riferito in Argentina da ‘El Intransigente’, Javier Zanetti si sarebbe già mosso per portare il connazionale all’Inter. Un’idea che piace al calciatore, viste le due esperienze fortunate in Italia con le maglie di Empoli e Roma. Prima ci sarà comunque da superare l’ostacolo della valutazione del cartellino, fissata sui 40 milioni di euro. Ma a fare il tifo per l’affare nerazzurro ci sarà sicuramente il Boca Juniors, poiché dall’eventuale trasferimento avrebbe diritto a queste cifre circa ad un milione e mezzo di euro.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<