TS – Inter, tutti i calciatori che si sono infortunati in nazionale dal 2018 ad oggi

Non è stata particolarmente fortunata nell’ultimo periodo l’Inter con la sosta delle nazionali. Basti pensare che solo nell’ultima settimana il club nerazzurro ha già perso Marcelo Brozovic per via del coronavirus e Achraf Hakimi dopo la contusione alla coscia rimediata nella gara giocata con il suo Marocco. Anche durante la sosta dello scorso mese e quelle di settembre, diversi nazionali erano tornati ad Appiano Gentile con qualche problema. Ad ottobre era capitato a Sanchez per affaticamento all’adduttore destro, mentre Skriniar e Bastoni avevano contratto il covid.

Facendo un altro passo indietro e tornando a settembre, erano stati Ivan Perisic e Stefan de Vrij a tornare ad Appiano Gentile con due diversi problemi: il croato al ginocchio sinistro, mentre l’olandese alla caviglia sinistra. Di questi tre anni, però, senza dubbio il calciatore più sfortunato è stato Alexis Sanchez, rimasto fuori per quasi tre mesi dopo l’infortunio al tendine peroneo della caviglia sinistra dopo uno scontro durante Cile-Colombia nell’ottobre 2019. In questa categoria va menzionato anche Sime Vrsaljko che con la nazionale croata si fece male due volte di fila tra settembre e novembre 2018.

Ecco la tabella completa stilata da Tuttosport:

