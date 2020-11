GdS – Kolarov accusato dalla stampa serba: per rispettare l’Inter ha preferito non giocare

Ha fatto discutere negli ultimi giorni in Serbia la convocazione di Aleksandar Kolarov. Il difensore dell’Inter, reduce da un infortunio della scorsa settimana, aveva infatti risposto regolarmente alla chiamata della sua nazionale per l’impegno dei playoff contro la Scozia. Il calciatore, però, sapeva benissimo che a causa delle sue condizioni fisiche non avrebbe potuto giocare. Sebbene il tentativo da parte del ct Tumbaković di forzare la mano, il difensore proprio non se l’è sentita.

Come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, sarebbe stato lo stesso Kolarov a non rischiare pur di rispettare la volontà dell’Inter. Antonio Conte, in una delle ultime uscite pubbliche prima della sosta, si era rivolto apertamente ai propri calciatori, invitandoli ad un maggiore senso di responsabilità con le rispettive nazionali. Da qui, la scelta molto professionale da parte dell’ex Roma di non prendere parte ad una sfida decisiva per la Serbia.

