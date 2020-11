CdS – Inter, è ancora emergenza a centrocampo. Ora Sensi deve accelerare

Guardando la rosa dell’Inter di inizio stagione, sembra assurdo ritrovarci oggi a dover commentare una quasi emergenza del centrocampo nerazzurro alla ripresa del campionato. Eppure, dopo la positività di Marcelo Brozovic e il tampone dubbio riscontrato a Gagliardini, sono sempre meno i calciatori a disposizione di Antonio Conte per la mediana. Matias Vecino è ancora fuori per infortunio, mentre il tanto atteso Stefano Sensi non ha completamente smaltito gli ultimi problemi muscolari accusati e si spera possa rientrare contro il Torino domenica 22 novembre.

Escludendo da questo discorso i due fedelissimi Vidal e Barella, attualmente impegnati con le rispettive nazionali, il tecnico leccese dovrebbe praticamente scegliere come terzo uomo tra uno scontento Eriksen ed un Nainggolan che non ha ancora esordito dal primo minuto in questa stagione. Insomma, è evidente che le speranze dell’allenatore – come ribadito dal Corriere dello Sport – siano riposte soprattutto sul recupero di Gagliardini, visto che il calciatore aveva già completamente superato il virus e che nei prossimi test dovrebbe risultare nuovamente negativo.

