Rai Sport – Inter, torna di moda l’idea Meret: nuovo tentativo a fine stagione

L’esperienza di Alex Meret al Napoli non sta andando certamente nella direzione sperata dal giovane portiere. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso in panchina, infatti, l’ex Udinese e Spal ha dovuto abituarsi partita dopo partita al ruolo di secondo, a causa della preferenza del tecnico calabrese nei confronti di Ospina. Il portiere colombiano, oltre ad essere molto abile tra i pali, è molto capace soprattutto con i piedi ed è probabilmente questo il motivo che lo ha consacrato come numero uno della formazione azzurra.

Stando a quanto riferito da Rai Sport, dietro al comprensibile malumore dell’estremo difensore classe 1997 potrebbe inserirsi l’Inter. Il club nerazzurro sta infatti cercando un possibile erede di Samir Handanovic, un profilo di livello e personalità per poter ambire a diventare il nuovo titolare della formazione interista. Dopo i primi sondaggi non andati a buon fine la scorsa estate, Ausilio e Marotta potrebbero fare un nuovo tentativo la prossima estate per cercare di convincere il Napoli a cedere Meret a cifre accessibili.

