Mazzola: “Conte? Sarebbe un errore lasciarlo andar via. Cerchiamo di aprire un ciclo”

Bisogna andare avanti con convinzione insieme ad Antonio Conte, avendo fiducia nel suo credo calcistico e nel progetto che in questo biennio sta cercando di costruire all’Inter. Il messaggio di Sandro Mazzola, nell’intervista rilasciata sulle pagine de Il Giornale, è piuttosto chiaro e sembra anche essere rivolto ai tanti scettici che nelle ultime settimane hanno sollevato più di un dubbio sulla figura del tecnico leccese. L’ex centrocampista nerazzurro non ha invece alcuna paura nel dire che questa è la strada giusta e che solo il tempo potrà rivelare l’esito di questa esperienza.

Questo il pensiero di Mazzola: “Secondo me sarebbe un grave errore lasciarlo andare via. Quest’anno gli potrà servire ulteriormente per capire ancora meglio Milano e l’Inter dato che non è mai facile. Io andrei avanti con lui in ogni caso per tentare di aprire un ciclo, poi dipenderà molto da come andrà questa stagione. Sostituto ideale? Finché non si sa che va via non rispondo a questa domanda. Sarebbe un qualcosa contro di lui e a me lui piace come allenatore e dunque preferisco non sbilanciarmi in questo momento, è ancora presto”.

