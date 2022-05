Inter, Zhang vuole Dybala per lanciare un chiaro messaggio

Una mossa "tattica"

L'Inter che si fionda su Paulo Dybala non è un qualcosa di scontato, anzi. Suning infatti, ancor di più vista la delicata situazione sul piano politico internazionale attuale, non può investire come vorrebbe e potrebbe in Europa, men che meno in una squadra di calcio. Anche per la prossima estate la proprietà ha imposto rigidi paletti per il club nerazzurro: monte ingaggi ridotto del 15% e almeno 60 milioni in attivo a fine sessione di mercato. Perché quindi lanciarsi in un'operazione costosa come quella per Dybala?