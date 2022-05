Inter-Dybala, la situazione dopo le smentite di Antun

Nessuna frenata nella trattativa

Anche per il quotidiano di Torino infatti l'affare sarebbe in dirittura d'arrivo. Marotta infatti avrebbe fatto leva sul carattere e l'orgoglio di Dybala . L'argentino si sarebbe lasciato convincere non tanto dal fattore economico, decisamente inferiore a quanto potrebbe guadagnare ad esempio in Premier League, ma dal progetto: l'argentino vuole sentirsi il centro di gravità della squadra e il dirigente nerazzurro gli avrebbe garantito proprio questo ruolo portante.

A Milano, soprattutto se Lautaro dovesse essere ceduto, Dybala sarebbe la stella della squadra, il punto di riferimento. Ecco perché il giocatore avrebbe accettato l'offerta nerazzurra e Marotta non avrebbe eccessiva paura di eventuali ripensamenti. In questo senso la smentita di Antun va letta come una dichiarazione di circostanza, un atto dovuto verso la Juve e un attestato di professionalità per il calciatore in vista della finale di Coppa Italia. Per ora tutto però, sfruttando anche la mancanza di fretta di Dybala, è congelato. Prima l'Inter infatti dovrà liberare spazio salariale per fare spazio all'ormai ex numero 10 bianconero. L'impressione comunque è che sia solo questione di tempo prima del "grande sgarbo".