VIDEO – Sorpresa! Dove sarebbe oggi l’Inter in classifica con Lukaku

Il nostro ultimo approfondimento sul centravanti belga

Abbiamo fatto un gioco: come sarebbe la classifica di Serie A oggi se all'Inter fosse rimasto Lukaku al posto di Dzeko e Correa? Un'analisi basata sui gol del centravanti belga, decisivo per lo scudetto 2020/2021 e ora un flop al Chelsea. Avrebbe fatto così la differenza quest'anno?