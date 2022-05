Mercato – Inter, non solo Scamacca: tutti i nomi per il nuovo centravanti

I nerazzurri puntano sui giovani

Già da diversi mesi è appurato che qualcosa nell'attacco dell' Inter si muoverà. Sanchez quasi certamente saluterà e, al di là di cosa accadrà con Dybala e Lautaro Martinez, i nerazzurri innesteranno un centravanti da affiancare a Dzeko . Un giocatore giovane, qualcuno da far crescere sotto l'ala protettiva del bosniaco ma che sia anche subito pronto per un grande club.

Il nome più chiacchierato, da diverso tempo, è ovviamente quello di Gianluca Scamacca del Sassuolo. La pista però al momento è congelata, viste le richieste esorbitanti del Sassuolo. Marotta infatti reputa 40-45 milioni di valutazione decisamente eccessivi, specie perché Pinamonti, che ha avuto una stagione simile a Scamacca e ha la stessa età, viene invece valutato la metà. Non si andrà quindi verso uno scambio alla pari, ma qualcosa dovrà certamente cambiare al ribasso nelle richieste di Carnevali: l'Inter non si farà certo prendere per il collo.