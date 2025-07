Inzaghi lo vuole ‘scippare’ all’Inter: “Chiesti 30 milioni”

Le strade dell’Inter e di Simone Inzaghi tornano ad incrociarsi sul mercato. L’ex tecnico nerazzurro, che avrebbe potuto clamorosamente incontrare la sua ex squadra ai quarti di finale del Mondiale per Club, rischia infatti di ostacolare i piani in entrata del club interista.

Dopo le indiscrezioni arrivate dalla Turchia sull’offerta pluriennale proposta dall’Al-Hilal per Hakan Calhanoglu, Inzaghi starebbe pensando di sfidare l’Inter su un obiettivo comune a taccuini delle due società. Come riferito dal giornalista Ekrem Konur, il club arabo avrebbe chiesto informazioni per Richard Ríos del Palmeiras.

Il centrocampista brasiliano, tra le rivelazioni di quest’ultimo Mondiale per Club, è stato nelle scorse ore accostato anche all’Inter come uno dei tanti candidati per rimpiazzare Calhanoglu. Classe 2000, va detto che il colombiano piace anche in Premier League ed avrebbe espresso una preferenza netta per il campionato inglese.

Dopo aver rifiutato una proposta ufficiale da 25 milioni di euro presentata dal West Ham, il Palmeiras ha fissato per il cartellino di Ríos una valutazione da 30 milioni. La stessa cifra che l’Inter spera di incassare dalla cessione di Calhanoglu, conteso in questo momento da Al-Hilal e Galatasaray.