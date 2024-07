Inzaghi ANNUNCIA il nuovo colpo di mercato dell’Inter

La nuova stagione dell’Inter ha presio il via con la conferenza stampa di Simone Inzaghi, subito incalzato dai giornalisti su diversi temi. E non sono arrivate solo domande riguardanti il campo. Immancabili, infatti i quesiti sulle mosse di mercato del club.

In particolare, l’allenatore nerazzurro non ha avuto esitazioni a rispondere in merito all‘eventuale sostituto di Buchanan, confermando come l’Inter stia cercando un difensore centrale di sinistra per sostituirlo e confermando anche l’interesse per diversi profili emersi negli ultimi giorni.

Queste le sue parole:

“Prenderemo un centrale per sostituire Buchanan perché abbiamo Carlos Augusto che mi piace tantissimo come quinto. Vogliamo andare lì a prendere un giocatore utile per fare il vice Bastoni. Questa urgenza c’è, ma non ci fa perdere il sonno, perché abbiamo visto che in quel ruolo ci sono sia Carlos Augusto e Acerbi”.

“Interesse per Hermoso? I nomi che sono usciti ci interessanto tutti, poi abbiamo la società e un confronto continuo. Bisogna vedere le disponibilità. Ho il desiderio di un centrale e senz’altro sarà colmato. Da oggi saremo insieme quotidianament e cercheremo di trovare il giocatore giusto”.