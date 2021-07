Dal Portogallo – Joao Mario ad un passo dal Benfica: chiusura in arrivo

Il centrocampista portoghese sta per essere ceduto a titolo definitivo

Ore caldissime e decisive in casa Inter per quanto riguarda la cessione di Joao Mario a titolo definitivo. Il centrocampista, dopo l'ultima grande stagione trascorsa in prestito allo Sporting CP, dovrebbe tornare in Portogallo per firmare con i rivali del Benfica. Una trattativa di mercato che ha spiccato il volo negli ultimi giorni grazie ad un'intesa che i due club hanno facilmente raggiunto sulla base di un'offerta da circa 7,5 milioni di euro immediatamente accettata dalla società nerazzurra.