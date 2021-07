GdS – L’Inter vuole Bellerin in prestito! Apertura Arsenal, ma serve un compromesso sul riscatto

Il terzino spagnolo è il principale indiziato a prendere il posto di Hakimi

Dopo aver annunciato ufficialmente la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per l'Inter è giunta l'ora di voltare pagina e guardare avanti. Nel giorno in cui Simone Inzaghi andrà in conferenza stampa per presentarsi ufficialmente come nuovo tecnico nerazzurro, è infatti tempo di accelerare le operazioni per portare a Milano l'erede dell'esterno marocchino. Stando alle ultime notizie di mercato riprese questa mattina nell'edizione de La Gazzetta dello Sport, il favorito continua ad essere lo spagnolo Hector Bellerin.