Mercato – Via libera per Nainggolan al Cagliari: maxi risparmio per l’Inter

Il centrocampista belga lascerà la formazione nerazzurra a titolo definitivo

Si sta per chiudere una volta per tutte la storia complicatissima tra Radja Nainggolan e l'Inter. Il centrocampista belga, sbarcato a Milano nell'estate del 2018 da vero e proprio salvatore della patria, non è probabilmente riuscito ad esprimere quanto i tifosi nerazzurri si aspettavano da lui, finendo per tornare a più riprese in prestito al Cagliari nell'ultimo biennio. Ad un anno dalla scadenza del contratto che lo lega alla società interista, stavolta dovrebbe andar via a titolo definitivo, chiaramente sempre in direzione sarda.