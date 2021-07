Euro2020, Barella sottotono in Italia-Spagna. I giornali: “Fatica a trovare la posizione, non è la sua serata”

Maglia da titolare e 85 minuti in campo per il nerazzurro che soffre il centrocampo spagnolo

L'Italia di Roberto Mancini vola in finale di Euro2020, dopo aver battuto ai rigori la Spagna di Luis Enrique. Maglia da titolare e 85 minuti in campo per Nicolò Barella, che è apparso in difficoltà rispetto alle ultime uscite contro il fortissimo centrocampo spagnolo. Stesso voto per lui da tutti i quotidiani sportivi, ecco le pagelle: