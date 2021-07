Da Handanovic e Dimarco a Gagliardini e Darmian: i 4 a caccia del riscatto con Inzaghi

Domani 8 luglio prenderà il via la nuova stagione dell’Inter ad Appiano. Simone Inzaghi, che oggi parlerà per la prima volta in conferenza stampa, non avrà diversi big a disposizione: l’occasione è di quelle buone per alcuni...

Raffaele Caruso

Domani 8 luglio prenderà il via la nuova stagione dell'Inter ad Appiano. Simone Inzaghi, che oggi parlerà per la prima volta in conferenza stampa, non avrà diversi big a disposizione: l'occasione è di quelle buone per alcuni giocatori che cercheranno di mettersi in mostra. Come ha riportato Tuttosport, sono 4 i giocatori che hanno voglia di rivalsa o di dimostrare il proprio valore: Gagliardini, Handanovic, Darmian e Dimarco.

Il centrocampista nerazzurro, arrivato a Milano nel 2017, non si è imposto da titolare con Conte e Spalletti. Inzaghi lo ha spesso corteggiato nelle ultime finestre di mercato, ora lo avrà a disposizione a Milano: potrà essere valorizzato.

Cerca riscatto anche Handanovic: il capitano dell'Inter vuole dimostrare di essere ancora un top player nel suo ruolo e meritarsi, perché no, il rinnovo di contratto fino al 2023. Poi c'è Darmian, garanzia sulla destra: sarà chiamato più volte in causa dopo la partenza di Hakimi. Chiude il cerchio Dimarco, tornato nella squadra in cui è cresciuto dal 2004. Proverà a tenersi stretta l'Inter.