UFFICIALE – Joao Mario lascia l’Inter: dettagli e le cifre

Il centrocampista lusitano si prepara a volare al Benfica

Dopo mesi e settimane di voci e ripensamenti da parte dello Sporting , ci siamo per la cessione di Joao Mario . Il club nerazzurro con una nota ufficiale ha reso noto la risoluzione di contratto del centrocampista portoghese. La clausola "anti-Portogallo" con la quale l'ex West Ham non sarebbe potuto trasferirsi in nessun altro club lusitano ha pesato.

L'Inter, quindi, non incasserà i 7,5 milioni di euro proposti dal Benfica (squadra in cui andrà a giocare Joao Mario) ma la società nerazzurra farà a meno comunque del suo ingaggio, ovvero 6 milioni di euro lordi a stagione che saranno importanti per le mosse di mercato. Di seguito il comunicato ufficiale dell'Inter: "FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con il calciatore Joao Mario per la risoluzione del contratto con il Club".