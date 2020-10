Joao Mario-Sporting Lisbona, ci siamo. Oggi la firma del contratto, definito l’ingaggio: le cifre

Per l’Italia la sessione estiva di calciomercato si è conclusa nella giornata di ieri, ma alcune operazioni che riguardano l’estero sono ancora in piedi. L’Inter, ad esempio, deve definire gli ultimi dettagli della cessione di Joao Mario, pronto a tornare in Portogallo per vestire la maglia dello Sporting Lisbona, società da cui il club di Viale della Liberazione l’aveva prelevato nel 2016.

L’accordo è stato già raggiunto e prevede un prestito secco, con lo Sporting Lisbona che si farà carico di tutto lo stipendio del portoghese. Stando a quanto riportato da Record, le firme sul contratto verranno poste oggi, poi potrà essere ufficializzato il trasferimento. Definito l’ingaggio del calciatore, che percepirà circa un milione di euro a stagione.

