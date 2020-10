Vidal e Sanchez si ritrovano, l’allenatore Borghi: “Si conoscono bene, faranno grandi cose. La posizione in campo…”

È passato tanto tempo, ma alla fine Alexis Sanchez e Arturo Vidal si sono ritrovati compagni di squadra, dopo l’esperienza al Colo Colo quando entrambi erano giovanissimi e le partite disputate insieme in Nazionale. Nella sessione di mercato conclusa ieri, infatti, il centrocampista proveniente dal Barcellona si è accasato all’Inter, raggiungendo l’attaccante.

Dei due giocatori ha parlato Claudio Borghi, che li ha allenati sia al Colo Colo che in Nazionale, intervistato da Redgol.cl. Queste le sue parole: “Si conoscono molto bene e penso che possano muoversi al meglio insieme all’Inter. Sanchez ha una posizione diversa da quella che usa nel Cile, non so se qui giocherà a destra o a sinistra. Non conosco nemmeno dove scenderà in campo Vidal, ma quando i due avranno l’opportunità di dialogare faranno grandi cose”.

Borghi continua parlando del modulo in cui i due possono rendere al meglio: “Credo che Arturo Vidal dia il massimo quando schierato a centrocampo, Alexis dovrebbe partire da esterno a sinistra e poi avere lo spazio per spaziare e muoversi liberamente. Il problema è che l’Inter, a differenza del Cile, ha un modulo con solo due attaccanti”.