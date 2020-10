Dalla Croazia – Il ct Dalic: “Brozovic il miglior centrocampista dell’Inter! Per lui e Perisic non ho paura”

Ivan Perisic è tornato dal Bayern Monaco dopo il Triplete e vuole essere protagonista di nuovo con la maglia dell’Inter. Per Marcelo Brozovic – perno costante del centrocampo nerazzurro negli ultimi anni – la concorrenza si è decisamente alzata dopo gli arrivi di Christian Eriksen e Arturo Vidal.

L’ampiezza della rosa dell’Inter non essere un problema per il ct della Croazia Zlatko Dalic. Ecco le sue parole a Sportske novosti: “Non sarà un problema perché avranno tante partite, due ogni settimana, ci sarà spazio. Devo però dire che non vedo nell’Inter un centrocampista migliore di Brozovic. Secondo me è uno dei migliori al mondo in quella posizione. Non credo debba essere preoccupato per il suo posto nella squadra. Certo, l’allenatore farà i suoi calcoli e può cambiare i giocatori.Anche Perisic è un giocatore di qualità ed è per questo che non ho paura per loro”.

