La Bild si sbilancia sul futuro di Ginter: in estate andrà all’Inter

Il difensore sembra molto vicino ai nerazzurri

Le voci su Matthias Ginter si rincorrono da tempo. Il difensore centrale del Borussia M'Gladbach è in scadenza a giugno ed è già di dominio pubblico che non rinnoverà con il club tedesco per cercare di volare più alto. Da diverso tempo sembra che anche l 'Inter sia sulle sue tracce, ma dalla Germania sono sicuri: è già praticamente un giocatore nerazzurro.

Secondo il famoso quotidiano tedesco Bild infatti, l'Inter avrebbe già raggiunto l'accordo con il giocatore, che in estate approderà a Milano a parametro zero. Verità o solo l'ennesimo rumors di mercato? Per molti la vera prima scelta dell'Inter è Bremer, ma il costo proibitivo del cartellino frena Marotta. È raro che qualcuno di importante come la Bild si sbilanci tanto: che Ginter sia davvero ad un passo dal diventare un nuovo pilastro difensivo di Inzaghi?