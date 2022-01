Handanovic, pochi dubbi sul futuro: si giocherà il posto con Onana

Il capitano nerazzurro sembra molto determinato

Pietro Magnani

Samir Handanovic non ha alcuna intenzione di farsi da parte. Il portiere sloveno, nonché capitano dell'Inter, sa benissimo che da giugno la concorrenza per i pali nerazzurri sarà molto più spietata, ma non ha intenzione di cedere il proprio scettro tanto facilmente.

Anche ieri, alla specifica domanda, ha risposto in maniera piuttosto netta: "La concorrenza fa solo bene, io penso al presente, non guardo a sei mesi". Un segnale chiaro, anche alla dirigenza, che finora non gli ha ancora offerto il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport però. la sua permanenza per un altro anno non sarebbe in dubbio. Nonostante le insicurezze degli ultimi mesi, Handanovic rimane un punto fermo saldissimo nell'ambiente Inter, sia dentro che fuori lo spogliatoio.

Inzaghi e la dirigenza al completo hanno ancora moltissima fiducia in lui e ne apprezzano le doti di leader silenzioso. Ecco perché, probabilmente a fine stagione, verrà intavolata una trattativa per un rinnovo lampo. Ovviamente non si può avere la certezza matematica sul buon esito della trattativa, specie perché l'Inter proporrà probabilmente un taglio dell'ingaggio. Tuttavia è lecito pensare che Handanovic voglia rimanere, anche per dimostrare a tutti, specie i suoi detrattori, di non essere "bollito". La sua voglia e determinazione sono molto chiare: vuole vendere cara la pelle e giocarsi il posto da titolare con Onana. E l'esito finale, nel primo anno, potrebbe non essere scontato come sembra.