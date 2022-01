Mercato – Spunta la Lazio per Vecino, ma l’affare ora è complicato

I biancocelesti sono però bloccati sul mercato

Pietro Magnani

Matias Vecino è da settimane che manifesta il proprio disappunto per lo scarso impiego nell'Inter. Il centrocampista uruguagio non vuole rischiare di uscire dal giro della nazionale e ha fatto chiaramente intendere alla società che gradirebbe accelerare i tempi per l'addio, nonostante il suo contratto scada a giugno e quasi certamente non verrà rinnovato.

Nei giorni scorsi però l'interesse che pareva esserci nei suoi confronti da Napoli e Genoa è evaporato e ora come ora non ci sono soluzioni concrete al "mal di pancia" di Vecino. Nelle ultime ore però, come sottolineato anche da La Gazzetta dello Sport, sembra essere cresciuto l'interesse della Lazio, su chiara indicazione di Maurizio Sarri. Il tecnico ha già avuto Vecino ad Empoli e, visto il feeling mai nato con Luis Alberto e i tantissimi goal subiti dai biancocelesti, vuole un centrocampista forte fisicamente e bravo in interdizione.

C'è però uno scoglio non indifferente da superare: l'indice di liquidità del club di Lotito è negativo, quindi Tare ha praticamente le mani legate sul mercato. Ecco perché, considerato che l'Inter non ha alcun interesse a dare in prestito gratuito un giocatore che tra 6 mesi sarà svincolato, un'operazione a gennaio è altamente improbabile. Più plausibile invece un arrivo a parametro zero a giugno, quando la Lazio, cedendo magari qualche pezzo pregiato come Luis Alberto, potrebbe avere più margine di manovra anche a livello contrattuale.