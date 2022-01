Quale futuro per Kolarov? Tante le possibilità per il serbo

Non ha ancora scelto cosa farà

Come riportato questa mattina da Corriere dello Sport, l'ex terzino di Roma e Lazio ha diverse opzioni da vagliare. La prima è quella di rimanere ancora fino a giugno in nerazzurro, da comprimario, per poi cercare fortuna altrove con l'ultimo contratto della carriera. In alternativa può forzare la mano e chiedere la cessione fin da gennaio, anche se le pretendenti, per anagrafe e condizioni fisiche, finora sono ridotte a zero. Per il quotidiano però c'è un'altra ipotesi, la più suggestiva: Kolarov potrebbe ritirarsi a fine anno per poi entrare fin da luglio nello staff di Simone Inzaghi, vista anche la sua importanza come uomo spogliatoio. Kolarov non ha ancora scelto però: le prossime settimane saranno decisive.