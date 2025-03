La clausola di Thuram SPAVENTA l’Inter: “È attaccabile”

A Rotterdam, Marcus Thuram ha ritrovato la via del gol dopo mesi di digiuno. Una rete fondamentale per il morale, come confermato dalla sua esultanza rabbiosa, arrivata in un momento nel quale la condizione fisica non è al top, per via dei problemi alla caviglia. Tuttavia, l’attaccante francese rimane un pilastro della rosa dell’Inter e dovrebbe essere così ancora a lungo.

Infatti, come evidenziato oggi da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza nerazzurra vuole blindarlo per l’estate, e questo dovrebbe portare a un’inevitabile revisione del suo attuale contratto, in scadenza nel 2028. A spaventare l’Inter, in particolare, è la clausola rescissoria da 85 milioni attualmente presente.

Quest’ultima rende il cartellino di Thuram “attaccabile”, come chiarisce la Rosea, e pertanto va eliminata, in modo da evitare spiacevoli sorprese. Di conseguenza arriverà anche un aumento di stipendio. Al momento l’attaccante è il quarto giocatore più pagato della rosa dell’Inter.