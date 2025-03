Sky – Inzaghi recupera un esterno per Inter-Monza: “Ecco chi gioca a sinistra”

Come previsto nei giorni scorsi, sono giunte buone notizie questa mattina ad Appiano Gentile. Nel pieno dell’emergenza sulle fasce, infatti, Simone Inzaghi ha ritrovato una pedina preziosa in gruppo nell’ultima sessione di allenamento.

Come confermato da Andrea Paventi di Sky Sport, Carlos Augusto è pienamente recuperato e sarà a disposizione per il match di domani sera di campionato contro il suo ex Monza. L’esterno brasiliano, però, non verrà ancora rischiato dal primo minuto: a sinistra, dunque, Bastoni viaggia verso la conferma dopo l’ottima prova contro il Feyenoord.

Queste le ultimissime sulla formazione dell’Inter contro il Monza: “Carlos Augusto in gruppo e convocato con il Monza. Conferma per Bastoni tutta fascia, rientreranno Calhanoglu e Mkhitaryan e davanti possibilità per Correa in coppia con Thuram”.