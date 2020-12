TS – Lasagna cambia procuratore e si affida a Pastorello: Inter in agguato?

Un attaccante che da qualche stagione viene parecchio apprezzato dalle parti di Appiano Gentile è Kevin Lasagna. Non c’è dubbio sul fatto che, se vi fossero le adeguate condizioni economiche, l’attaccante dell’Udinese sarebbe il primo nome nella lista di Antonio Conte per il ruolo di vice Lukaku. Il club friulano, però, reputa il centravanti prezioso sia per le dinamiche di gioco della formazione allenata da Gotti, che per le chance salvezza in questa stagione: da qui una valutazione del cartellino fuori mercato per gli attuali standard.

Come scritto questa mattina da Tuttosport, il calciatore ha però cambiato da poco procuratore sportivo, scegliendo di affidarsi a Federico Pastorello. Il noto agente nutre ottimi rapporti con l’Inter, club con il quale negli ultimi anni ha portato a termine importanti affari, su tutti il trasferimento di Romelu Lukaku dal Manchester United. Trarre un indizio di mercato in ottica Inter da questa sfumatura pare un tantino esagerato, ma chissà che in futuro in una delle tante discussioni intrattenute quotidianamente con Pastorello non possa spuntar nuovamente fuori il nome di Lasagna.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<